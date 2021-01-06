06 Ocak 2021, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor seri peşinde! İşte Göztepe maçı 11'i

Fırtına seri peşinde! İşte Göztepe maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 06.01.2021

, sahasında ağırlayacağı ’yi mağlup ederek hem yükselişini sürdürmeyi, hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor. İşte bordo-mavililerin Göztepe maçı 11'i.

Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 23 puan toplayarak üst sıralarla puan farkını azaltan , bugün 'yi konuk edecek. Bordo-mavililer Fatih Karagümrük'ün ardından bu maçı da kazanarak galibiyet serisi yakalamayı, yükselişini sürdürmeyi ve üst sıralarla da puan farkını azaltmayı hedefliyor. Göztepe ile oynanacak maçın ardından ligde bay geçecek bordo-mavililer, bu araya moralli girerek kısa bir tatil yapmayı amaçlıyor. Oyuncularına uyarılarda bulunan Avcı, "Bu sezon yoğun bir tempo içerisindeyiz. Herkes fazlasıyla emek sarf ediyor. Bu nedenle Göztepe maçını kazanarak kısa da olsa mutlu bir izin dönemi geçirebiliriz" diyerek ekstra bir motivasyon sağlamaya çalışıyor.(Fotomaç)

TRABZONSPOR-GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini, Marlon, Flavio, A.Parmak, Baker, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Göztepe: Megyeri, Mihojevic, Atınç, Berkan, Murat, Soner, Mossoro, Nwobodo, Halil, Ndiaye, Napoleoni
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