29 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Joao Pereira’dan 'ayrılık' iddialarına cevap!

Pereira’dan 'ayrılık' iddialarına cevap!
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 29.12.2020

Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira, hakkında çıkan ayrılık iddialarına cevap verdi. Portekizli oyuncu sosyal medyadan esprili bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor'da teknik direktör 'nın tercihi ile kupadaki karşılaşmasının ardından kadroya alınmayan, son Galatasaray maçında da yedek kulübesinde yer alan savunma oyuncusu Joao Pereira, hakkında çıkan "Takımdan ayrılma kararı aldı" haberlerine, hesabından yaptığı esprili paylaşım ile yanıt verdi.

Pereira, "Son dakika" notu ile yaptığı paylaşımda, "Son birkaç gün içinde eşimle birlikte verdiğim tek karar Cebrail'e bir erkek veya kız kardeş vermek istememizdi" ifadelerini kullandı.

Pereira'nın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Derbi sonrası suç duyurusu! haberin devamı

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