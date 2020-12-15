Hugo ile Edgar yetmedi

Bu sezon takıma katılan ve iyi bir uyum sergileyen Edgar Ie ile Vitor Hugo ikilisi gol yeme sorununa çözüm olamadı.

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Bu sezon takıma katılan ve iyi bir uyum sergileyen Edgar Ie ile Vitor Hugo ikilisi gol yeme sorununa çözüm olamadı. 12'nci haftalar dikkate alındığında geçen sezondan daha fazla kalesinde gol gören bordomavililer, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından daha katı bir savunma uyguladı ancak hücum yollarında yeterli etkinliği gösteremedi.