15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Hugo ile Edgar yetmedi

Hugo ile Edgar yetmedi
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Bu sezon takıma katılan ve iyi bir uyum sergileyen Edgar Ie ile Vitor Hugo ikilisi gol yeme sorununa çözüm olamadı.

Bu sezon takıma katılan ve iyi bir uyum sergileyen Edgar Ie ile Vitor Hugo ikilisi gol yeme sorununa çözüm olamadı. 12'nci haftalar dikkate alındığında geçen sezondan daha fazla kalesinde gol gören bordomavililer, Avcı'nın göreve gelmesinin ardından daha katı bir savunma uyguladı ancak hücum yollarında yeterli etkinliği gösteremedi.
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