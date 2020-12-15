15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor gol yollarında zorlanıyor

Trabzonspor gol yollarında zorlanıyor
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Teknik direktör ile kalesini gole kapatan , hücumda ise zorluk çekiyor.

Teknik direktör ile kalesini gole kapatan , hücumda ise zorluk çekiyor. Ligin ilk 8 haftasında 10 gol atan bordo-mavililer, Avcı yönetimindeki 4 maçta rakip fileleri 3 kez havalandırarak hücumda üretken olamadı. Trabzonspor, 12. haftalar itibarıyla da son 4 sezonun en kötü hücum performansını gösterdi. Karadeniz ekibi, söz konusu haftalar itibarıyla 2017-2018 sezonunda 23, 2018-2019'da 19, geçen sezon da 23 gol kaydetmişti.
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