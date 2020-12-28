28 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'dan derbi sonrası suç duyurusu!

Derbi sonrası suç duyurusu!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.12.2020 Giriş Tarihi: 28.12.2020

ligde oynanan maçının ardından bazı oyuncuları ve aileleri hakkında yapılan paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

derbisinin ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte bordo mavililerin açıklamalarının tamamı;

"Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku! Trabzonspor'da Vitor Hugo şoku!
Trabzonspor'da flaş gelişme! Şehirden ayrılarak ülkesine döndü Trabzonspor'da flaş gelişme! Şehirden ayrılarak ülkesine döndü
Trabzonspor'un gol sorunu sürüyor Trabzonspor'un gol sorunu sürüyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör