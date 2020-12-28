Trabzonspor'dan derbi sonrası suç duyurusu!
Trabzonspor ligde oynanan Galatasaray maçının ardından bazı oyuncuları ve aileleri hakkında yapılan paylaşımlar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...
Trabzonspor Galatasaray derbisinin ardından yaşananlar hakkında açıklamalarda bulundu. İşte bordo mavililerin açıklamalarının tamamı;
"Galatasaray karşılaşması sonrası bazı futbolcularımızın eşlerine, sosyal medya hesaplarından hoş olmayan, ahlakla ve insanlıkla bağdaşmayan cümleler kullanılarak çok ağır hakaretler edilmiştir. Öncelikle şunun bilinmesini isteriz ki; futbolcularımız ve aileleri kulübümüzün en değerlileridir. Saygı çerçevesi içerinde yapılan eleştirinin her türlüsüne açığız. Ancak taraftar kisvesi altında insanlık dışı kelimeler kullanarak, oyuncularımıza ve eşlerine hakaret edilmesine asla müsamaha gösteremeyiz. Bu olayları şiddetle kınadığımızı belirtirken, hukuk birimimizin söz konusu hesapları tespit ederek kanuni işlemlere başladığını kamuoyunun bilgisine sunarız."
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