Trabzonspor'dan Batuhan Kör hamlesi!
Trabzonspor'un altyapısında oynayan ve buradan sırasıyla Samsunspor ile Bursaspor'da forma giyen Batuhan Kör, yeşil-beyazlı kulüpte patlama yaptı. Fırtına, oyuncunun babası Taner Kör ile temasa geçti.
Trabzonspor bir yandan Süper Lig'de üst sıralara tırmanma mücadelesi yaparken diğer yandan transfer görüşmelerine de başladı. Karadeniz ekibinin listesinin üst sıralarında Batuhan Kör yer alıyor. Trabzonspor altyapısında beğenilmeyen, oradan Samsunspor'a geçen, burada da kendini gösteremedikten sonra Bursaspor'a transfer olan genç futbolcu sezona damga vurunca tüm gözler ona çevrildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 gol atmayı başardı. Trabzonspor da bir dönem beğenmediği alt yapısından oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Bordo-mavili idarecilerin Batuhan'ın babası Taner Kör ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Baba Kör'ün "Oynayacağı bir kulübe gitmesini istiyoruz. Bursaspor ile görüşmeniz gerekiyor" dediği öğrenildi. (Fotomaç)
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