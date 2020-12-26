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Trabzonspor'dan Batuhan Kör hamlesi!

Süper Lig devinden Batuhan hamlesi!
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'un altyapısında oynayan ve buradan sırasıyla Samsunspor ile 'da forma giyen , yeşil-beyazlı kulüpte patlama yaptı. Fırtına, oyuncunun babası ile temasa geçti.

bir yandan 'de üst sıralara tırmanma mücadelesi yaparken diğer yandan transfer görüşmelerine de başladı. Karadeniz ekibinin listesinin üst sıralarında yer alıyor. Trabzonspor altyapısında beğenilmeyen, oradan Samsunspor'a geçen, burada da kendini gösteremedikten sonra 'a transfer olan genç futbolcu sezona damga vurunca tüm gözler ona çevrildi. 19 yaşındaki futbolcu bu sezon ligde ve kupada toplam 9 gol atmayı başardı. Trabzonspor da bir dönem beğenmediği alt yapısından oyuncuyu renklerine bağlamak için harekete geçti. Bordo-mavili idarecilerin Batuhan'ın babası ile ilk teması kurduğu öğrenildi. Baba Kör'ün "Oynayacağı bir kulübe gitmesini istiyoruz. Bursaspor ile görüşmeniz gerekiyor" dediği öğrenildi. (Fotomaç)

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