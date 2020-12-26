Trabzon'da dev kapışma! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi teknik direktör Abdullah Avcı ile Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, ligde 2. sırada bulunan Cimbom'u ağırlayacak. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada Trabzonspor sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...
TRABZONSPOR CEPHESİ
'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan Abdullah Avcı futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.
ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. Ağrıları bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.
GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.
İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, FLAVIO, BAKER, EKUBAN (YUSUF), NWAKAEME, DJANINY
GALATASARAY: OKAN, ELABDELLAOUİ, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, FEGHOULİ, EMRE KILINÇ, ARDA, OĞULCAN
GALATASARAY CEPHESİ
ASLAN TERİMSİZ
PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.
FALCAO KADRODA
Sakatlığı geçen Kolombiyalı golcünün ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Cezası biten Marcao da sahada olacak.
DIAGNE ŞOKU!
Senegalli, aile bireylerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Trabzon'a götürülmedi. Diagne'nin yerine Oğulcan ilk 11'de oynayacak. (Fotomaç)
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