26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzon'da dev kapışma! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Trabzon'da dev kapışma! İşte derbinin ilk 11'leri
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 26.12.2020

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev derbi öncesi teknik direktör ile Süper Lig'de yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, ligde 2. sırada bulunan Cimbom'u ağırlayacak. İşte Trabzonspor-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...

Süper Lig'in 15. haftası dev derbiye sahne oluyor. Tüm Türkiye'nin gözlerinin çevrileceği karşılaşmada sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor. Zorlu karşılaşma öncesi her iki takımda da eksikler bulunuyor. İşte muhtemel 11'ler...

TRABZONSPOR CEPHESİ
'BU MAÇ FARKLI'
Fırtına'nın başında ilk derbisine çıkacak olan futbolculara "Galatasaray maçı farklı olmalı. Bu derbiyi kazanırsak önümüze çok daha güçlü bakacağız" dedi.

ABDÜLKADİR YOK
Hastalığı geçmeyen Abdülkadir Ömür derbide yok. Ağrıları bulunan Ekuban'ın durumu ise maç saatinde belli olacak.

GÖZLER HUGO'DA
Avcı son haftaların başarılı ismi Vitor Hugo'ya çok güveniyor. Sambacı savunmadaki görevinin yanı sıra duran toplarda ileriye çıkıp gol arayacak.

İŞTE TRABZONSPOR - GALATASARAY MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
TRABZONSPOR: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, FLAVIO, BAKER, EKUBAN (YUSUF), NWAKAEME, DJANINY

GALATASARAY: OKAN, ELABDELLAOUİ, DONK, MARCAO, SARACCHİ, TAYLAN, BELHANDA, FEGHOULİ, EMRE KILINÇ, ARDA, OĞULCAN

GALATASARAY CEPHESİ
ASLAN TERİMSİZ
PFDK'nın 5 maç ceza verdiği Terim derbide takımın başında olamayacak. Futbolcular aralarında yaptıkları konuşmada "Derbiyi hocamız için kazanmalıyız" görüşünde birleşti.

FALCAO KADRODA
Sakatlığı geçen Kolombiyalı golcünün ikinci yarıda oyuna girmesi bekleniyor. Cezası biten Marcao da sahada olacak.

DIAGNE ŞOKU!
Senegalli, aile bireylerinden birinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle Trabzon'a götürülmedi. Diagne'nin yerine Oğulcan ilk 11'de oynayacak. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Süper Lig devinden Batuhan hamlesi! Süper Lig devinden Batuhan hamlesi!
Fırtına'dan orta saha hamlesi! Süper Lig'de de oynamıştı Fırtına'dan orta saha hamlesi! Süper Lig'de de oynamıştı
Trabzonspor'dan derbi paylaşımı! Trabzonspor'dan derbi paylaşımı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör