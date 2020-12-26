26 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti

Ağaoğlu Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden eski Trabzonspor başkanı, teknik direktörü ve oyuncusu 'in kabrini ziyaret etti.

Kulübü Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, 'in kabrini ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı ve mali sayman Emin Kahraman, yönetim kurulu üyeleri Yusuf Hayırlıoğlu, Zafer Göktaş, Kemal Ertürk ve Lokman Sadıklar, 22 Aralık'ta vefat eden kulübün efsanelerinden Özkan 'in Maçka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Başkan Ağaoğlu, Sümer'in mezarına çiçek bıraktı, ardından da yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dua okudu.

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