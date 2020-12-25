Trabzonspor'da Abdullah Avcı Galatasaray maçı taktiğini belirledi!
Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı, derbi taktiğini belirledi. Deneyimli teknik adam, İstanbul takımlarına karşı kötü gidişatına da son vermek istiyor. İşte detaylar...
Yeni hocasıyla yükselişe geçen Trabzonspor, yarınki Galatasaray derbisinde hem galibiyet serisini sürdürmek hem de teknik direktörü Abdullah Avcı yönetimindeki ilk büyük maçından zaferle ayrılmak amacında. Bordomavililer, derbiyi kazanıp İstanbul takımları karşısında kötü gidişatına son vermek istiyor. Avcı yönetiminde oynadığı 6 lig maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Fırtına, bu sezon geride kalan 14 haftadaki 4 mağlubiyetini de İstanbul takımları karşısında aldı. Tüm planları 3 puan üzerine yapan Avcı, beraberlik ihtimalini bile düşünmezken, oyuncularına da aynı motivasyonu aşılıyor.
SONUNA KADAR YARIŞTA VARIZ
Galatasaray'ın oynadığı son maçları izleyen Avcı, rakibin zayıf olduğu noktalar üzerinden talebelerini uyarıyor. İdmanlarda sık sık çalışmayı kesip oyunculara yapacaklarını anlatan tecrübeli teknik adam, "Biz yarışta tekrar varız; sonuna kadar da olacağız. Galatasaray sınavı gücümüzü göstermek için bir fırsat, bu fırsatı kullanın. Derbiler 6 puanlık maçlardır. Sadece galibiyeti düşünün. Başka bir ihtimal yok" sözleriyle oyuncuları hırslandırıyor. Avcı'nın ayrıca antrenman sonrası bazı isimlerle bire bir görüşüp motivasyon konuşmaları yaptığı da gelen haberler arasında.
581 GÜNLÜK SERİ BİTMİŞTİ
Trabzonspor'un İstanbul takımları karşısında 581 günlük yenilmezlik serisi bu sezon ligin ilk haftasında son bulmuştu. 10 Şubat 2019 tarihinde deplasmanda Galatasaray karşısında aldığı 3-1'lik yenilginin ardından İstanbul takımları önünde 13 maçta 5 galibiyet, 8 beraberlikle, mağlubiyet yaşamayan bordo-mavililer, bu sezon Beşiktaş karşısında aldığı yenilgiyle serisini sürdürememişti.
4 MAÇTA 0 PUAN
İstanbullulara karşı bu sezon henüz yüzü gülmeyen Trabszonspor, ligin ilk haftasında Beşiktaş'a sahasında 3-1 yenildi. 5. haftada evinde Başakşehir'e 2-0, 6. haftada deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1, 7. haftada Trabzon'da Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olan Karadeniz ekibi, 4 maçtan da puan çıkaramadı.
TARİHİ BAŞARI VARDI
Fırtına, geçen sezon ligde 35 sezon sonra "üç büyükler" karşısında yenilgi yüzü görmemişti. Şampiyon olduğu 1983-84'te rakipleri karşısında 3 galibiyet, 3 beraberlik alan Trabzon, aynı başarıyı tekrarlamıştı. F.Bahçe ve Beşiktaş'a bu sezon mağlup olan Fırtına, G.Saray'ı yenerse "büyükler" karşısında da sezonun ilk galibiyetini elde etmiş olacak.
ŞİMDİ SIRA SENDE!
Usta hoca Abdullah Avcı'nın görüştüğü isimlerden biri de forvet Jorge Djaniny oldu. Avcı'nın, bordo mavili formayla 8 maça çıkıp sadece 1 gol atabilen 29 yaşındaki futbolcuya "Bazı oyuncular büyük maçlarda patlar. Senden de böyle bir çıkış bekliyorum" dediği bildirildi. Avcı ayrıca Yusuf Sarı ile özel bir görüşme gerçekleştirdi. Genç oyuncu görüşme sonra idmana katıldı. (Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları