Abdullah Avcı Trabzonspor Galatasaray maçı öncesi konuştu! "Yukarı doğru bir ivme kazandık"

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Galatasaray ile karşılaşacak. Dev karşılaşma öncesi bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Sonuçlar anlamında yukarı doğru bir ivme kazandık" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray'ı ağırlayacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları:

"Sonuçlar anlamında yukarı kazandığımız ivme anlamında son derece iyi. Ekuban'ın bizimle olamayacağı sabah netleşti. Onun dışında hem dinlenerek hem de toparlanarak bugüne hazırlandık. Dünyanın da yaşadığı bir takım sıkıntılar var.

Herkesi ayakta tutmaya çalışan bu oyunda kavga etmeyelim. Sonuçlar ne olursa olsun hayat devam ediyor. İnsanlar bu durumda evlerinde otururken onlara güzel mesajlar verelim.

Yusuf hamle olarak oyuna giriyordu. Oyun planımızda bir değişiklik yok. Özellikle beraber oynamayan bir takım haline gelmeye çalışıyoruz. Kolay oluşmuyor. Zaman süreç alacak."

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