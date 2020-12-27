Erman Toroğlu'dan derbi yorumu "Bileğinin hakkıyla..."

Abdullah Avcı'nın işi zor. Çünkü bu Trabzonspor'u kucağında buldu. Sezon başında bu takım elinde değildi. Mutlak devre arası bir şeyler yapacaktır. Abdullah Avcı'ya da sabretmek gerekir. Zaten şu anda ondan başkası da bu Trabzon'da fazla bir şey yapamaz.