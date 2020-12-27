27 Aralık 2020, Pazar

GALATASARAY

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu "Bileğinin hakkıyla..."

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti. Usta yorumcu Erman Toroğlu karşılaşma hakkında flaş değerlendirmelerde bulundu. İşte o sözler...

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.12.2020

Maç başlıyor, iki takım da birbirlerinden çekiniyorlar. Pilot kamera gösterdiğinde iki takım da orta sahada kümeleşmiş durumdalar. Haliyle de atacak adam bulamadıkları için devamlı arkadan yan toplardan yürümeye kalkıyorlar.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

, biraz daha fazla araya top atıyor. O zamana kadar 'un iki tane pozisyonu var atamıyorlar. Vakit geçtikçe iki takım arasındaki fark açılmaya başlıyor. Ki şöyle oluyor; sarı-kırmızılı oyuncular en ileri uçta oynayan oyuncularıyla birlikte yüzde 100 defans yapmaya kalkıyor. Yani baskı yapıyorlar, rakibe rahat top kullandırmıyorlar.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

'un zaten fizik gücü o kadar iyi değil. Bu kadar baskıyı kaldıramıyor, top kullanamıyorlar. Böyle olunca da 'ın orta sahası ve defansı çok rahat hareket ediyor. Yani, 20'nci dakikadan sonra Trabzonspor, Galatasaray defansını zorlayamıyor. Tesadüfen pozisyonlar yakalıyorlar.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

Takım olarak az hatayla oynadı. Daha doğrusu maçın yükü kaleci hariç 10 futbolcuya eşit şekilde dağıldı. Ama için aynı şeyi söyleyemiyorum. Bazıları 7'lik, 8'lik mücadele ediyor, bazıları 2'lik, 3'lük…

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

Öyle olunca da 'un takım zincirleri yavaş yavaş koptu. Zaten , 2-0 yaptıktan sonra işi rölantiye aldı. "Ben bu Trabzon'dan rahat rahat çıkarım" dedi. Hani bir gol yeseler, anında cevap verecek gibi gözüktüler. Fazla uzatmadan şunu söylememiz lazım; Galatasaray dün geceki maçı iyi mücadele ederek, iyi yardımlaşacak, bileğinin hakkıyla kazandı.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

'nın işi zor. Çünkü bu 'u kucağında buldu. Sezon başında bu takım elinde değildi. Mutlak devre arası bir şeyler yapacaktır. Abdullah Avcı'ya da sabretmek gerekir. Zaten şu anda ondan başkası da bu Trabzon'da fazla bir şey yapamaz.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

Geçen yıl Trabzon'da oynayan üst düzey Sosa, Sörloth, Novak varken Nwakaeme de bir şeyler yapıyordu. Şu anda o futbolcular yok, Nwakaeme de yok. Ona göre hareket etmek, ona göre transfer yapmak gerekir.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

Hakem için şunu söyleyeceğim. Çok ters düdükler çalmadı. Amma velakin, bir hakemi ve yavaş yavaş Avrupa'da da yükselmeye başladı. 90 dakikalık bir maçta 2-3 defa çarpışırsa, atlarsa, zıplarsa, futbol topuyla yakar top oynarsa Avrupa'da adamın üstünü çok çabuk çizerler. Bu tarz hakemler, bir-iki sene bir şey olduklarını sanınca maçları hafife alıyorlar.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

Dün gece dikkatle izledim, devamlı oyunun içindeydi. Futbolcuların oyun alanlarına tecavüz etti. Resmen bazı pozisyonlarda futbolcular, hakem yüzünden istedikleri arkadaşlarına topu atamadılar. Zaten hakem de bunun yüzünden bu kadar çok topla çarpıştı. İyi bir hakemi topla çarpışmaz. Nerede duracağını bilir de ondan.

Erman Toroğlu'dan derbi yorumu Bileğinin hakkıyla...

NOT: 'in cezasını Tahkim bir kaç maç daha artırırsa bence 'a daha yararlı olacak. Neden mi? Çünkü hoca tribünden daha iyi okuyor. Sahanın içinde aynı başarıyı gösteremiyor. (Fotomaç)

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