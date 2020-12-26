İşte Süper Lig'de şampiyonluk oranları! Beşiktaş, Trabzonspor, Galatasaray ve Fenerbahçe...

Süper Lig'de kıran kırana yarış sürerken sezon sonunda kimin ipi göğüsleyeceği merak ediliyor. 4 büyükler Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un ardından geçen sezonun şampiyonu Başakşehir'in içinde bulunduğu yarışa bu sezon Alanyaspor ve Gaziantep FK da dahil oldu. İddia Risk Kurulu ise şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte oranlara göre ligin favori takımı...