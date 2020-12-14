14 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Başsağlığı mesajı

Başsağlığı mesajı
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 14.12.2020

Daha önce Trabzon'da yöneticilik yapan Hüseyin Usta (79) ve eşi Hayriye Usta (80) birer gün ara ile koronavirüse yenik düştü. defnedilen çift için kulübü de başsağlığı mesajı yayınladı.

Daha önce Trabzon'da yöneticilik yapan Hüseyin Usta (79) ve eşi Hayriye Usta (80) birer gün ara ile koronavirüse yenik düştü. defnedilen çift için kulübü de başsağlığı mesajı yayınladı.
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