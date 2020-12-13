Trabzonspor'da savunma 'ok' hücum yok

Trabzonspor, Kayserispor’u durdurdu ancak işin atak yönünde çok eksik kaldı. 2 haftadır berabere kalan Fırtına zirveye yine yaklaşamadı.

Süper Lig'e kötü başladıktan sonra hoca değişikliği yapan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde 2'de 2 ile moral bulmuştu. Geçen hafta evinde Sivasspor'a takılan bordo- mavililer, Kayserispor'u deplasmanda mağlup ederek zirvedeki takımlara yaklaşmak istiyordu. Kayserispor'daki eksiklerin çokluğu da Trabzonspor'u heveslendirmişti ancak santra yapıldıktan sonra ev sahibi ekip çok daha etkili oldu. Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde 3 puan için gittiği Kayseri'den 1 puanla döndü.

GENÇ KALECİYİ ZORLAYAMADI

Kayserispor dün Silviu Lung sakattı, yedeği İsmail Çipe de karantinada olduğu için kalede 18 yaşındaki Doğan Alemdar forma giydi. Abdullah Avcı yönetiminde savunmayı toparlayan Trabzonspor, hücumda o kadar etkisiz kaldı ki genç eldiven Süper Lig kariyerinin ilk maçında fazla zorlanmadı. Trabzonspor, Kayserispor deplasmanından 0-0'lık beraberlikle döndü. Fırtına, Avcı yönetiminde çıktığı 4 karşılaşmada 3 gol kaydetti. Kalesinde 1 gol gördü. 8 puan aldı. Hücum performansı beğenilmiyor.

5 MAÇ SONRA KAZANAMADI

Trabzonspor'un, Kayserispor'a karşı 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Bordo- mavililer, rakibini son 5 karşılaşmada mağlup ediyordu. Dün etkisizdi, maç 0-0 bitti.

6 ŞUT ATTI

Kayseri bu sezon rakip kaleyi en çok yokladığı maçlardan birini oynadı. Sarıkırmızılılar, Trabzonspor kalesine 6 isabetli şut gönderdiler. Samet Aybaba'nın öğrencileri sezonun en yüksek rakamına ulaşsalar da gol atamadılar.

EN ÇOK LEWIS BAKER DENEDİ

Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Trabzonspor'da rakip kaleyi en çok Lewis Baker yokladı. Karadeniz Fırtınası maç boyunca kaleye 11 şut attı. Bunların 5'inde İngiliz futbolcunun imzası vardı. 3'ü isabetliydi. Kayserispor'un genç kalecisi Doğan Alemdar bunlarda başarılı oldu.

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