Trabzonspor'un hedefi Marko Livaja'da sorun çıktı

Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Marko Livaja transferinde sorun çıktı. | Son dakika Trabzonspor haberleri

Trabzonspor'un devre arasında kadroya katmayı planladığı Marko Livaja transferinde sorun çıktı. Hırvat golcü için daha önce birçok konuda anlaşma sağlanmasına karşın Livaja'nın özellikle parasal konularda şartların değişmesini istediği, bu nedenle de transferin rafa kalktığı ifade edildi.

DİĞER