Trabzonspor'da hava topları Vitor Hugo'dan soruluyor!

Geldiği günden bu yana oynadığı futbol ve gösterdiği performansla Trabzonspor savunmasına güç katan Vitor Hugo, aynı zamanda hücumda attığı kafa golleriyle de takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geldiği günden beri oynadığı futbolla savunmayı toparlayan Vitor Hugo, attığı kafa golleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Hatay karşısında harika bir kafa golüyle takımına üç puan kazandıran Hugo, taraftarların gönlünde taht kurdu. Kupadaki Adana Demir maçında 2 kafa golü atmasına rağmen turu getiremeyen Hugo, bu kez takımına galibiyeti kazandırırken gol sevincini de takla atarak kutlamıştı. Taraftarlar da Hugo için sosyal medyadan birçok yakıştırma yaptı. İşte onlardan bazıları; "Trabzonspor savunma bakanı." "Vitor Hugo değilseniz ne kadar yükseğe zıpladığınızın bir önemi yok." "Hava kuvvetleri komutanı."

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