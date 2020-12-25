25 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da hava topları Vitor Hugo'dan soruluyor!

Hava topları ondan soruluyor!
TRABZONSPOR
ABONE OL
Giriş Tarihi: 25.12.2020

Geldiği günden bu yana oynadığı ve gösterdiği performansla savunmasına güç katan Vitor Hugo, aynı zamanda hücumda attığı kafa golleriyle de takımını sırtlamaya devam ediyor.

Geldiği günden beri oynadığı futbolla savunmayı toparlayan Vitor Hugo, attığı kafa golleriyle de adından söz ettirmeye başladı. Hatay karşısında harika bir kafa golüyle takımına üç puan kazandıran Hugo, taraftarların gönlünde taht kurdu. Kupadaki Adana Demir maçında 2 kafa golü atmasına rağmen turu getiremeyen Hugo, bu kez takımına galibiyeti kazandırırken gol sevincini de takla atarak kutlamıştı. Taraftarlar da Hugo için sosyal medyadan birçok yakıştırma yaptı. İşte onlardan bazıları; " savunma bakanı." "Vitor Hugo değilseniz ne kadar yükseğe zıpladığınızın bir önemi yok." "Hava kuvvetleri komutanı."

Avcı'nın ilk büyük maç heyecanı haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Fırtına'da Avcı derbi taktiğini belirledi! Fırtına'da Avcı derbi taktiğini belirledi!
Livaja'da sorun çıktı Livaja'da sorun çıktı
Trabzonspor'da derbi mesaisi sürüyor! Trabzonspor'da derbi mesaisi sürüyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör