22 Aralık 2020, Salı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Ruh, güç ve mücadele olacak

Avcı mesajı verdi! Ruh, güç ve mücadele olacak
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

'in 14. haftasında deplasmanına konuk olan , sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Mücadele sonrası bordo-mavililerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu. Avcı, "Oyun kalitesi olmasa bile ruhu, gücü ve mücadelesi olacak." dedi. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

'in 14. haftasında , deplasmanına konuk oldu. Mücadeleyi Fırtına 1-0 kazanırken, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Hatayspor iyi bir takım. Teknik ekibi tebrik ediyorum. Burada ilk defa kaybettiler. Her oyunu oynayabilen oyuncuları var. 7. gün 3. maç. 1 tanesi 120 dakika. 13-14 oyuncu üzerinden gidiyoruz. Yorgunluk bu maçta çıktı. Hayat sana bir takım deneyimler kazandırıyor. Oyun tatmin etmeyecek ama pragmatik olmak zorundayız. Bugün biraz öyleydi. Trabzonspor'un oyun kalitesi bazen olmayacak ama ruhu, mücadele gücü olacak. 6 maçta 2 gol yedik, kazanıyoruz, takımın enerjisi yukarı doğru çıkıyor. Zaman içerisinde bir takım şeyler gelişecek. Oyun ve oyuncu olarak eksiklerimiz var. Şu an geldiğimiz noktada yukarı doğru başımızı kaldırdık. Geçiş dönemini doğru kullanıyoruz. Önümüzde cumartesi günü önemli bir maç var. 4 gün önemli. Trabzonspor taraftarının da enerjisini biliyoruz, bize veriyorlar. Onlar bize dışarıdan destek olmaya devam etsin.

Hala çalışacağız. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyunun her parçasını oynamak zorundayız. Parçadan bütüne doğru giderek çalışıyoruz. Bazen gol yiyeceğiz, bireysel hata olacak ama minimum olacak. Hücum aksiyonlarına çalışıyoruz ama zordur, çok tekrar gerektirir. Kolay kolay gelişmez. Kazanarak hızlandırmaya çalışıyoruz.".

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