Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi
Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanı, teknik direktörü ve oyuncusu Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı. İşte Sümer'in cenaze töreninden görüntüler...
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve kulüp başkanlarından Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı.
Türk futbolu ve Trabzonspor'un efsane ismi Özkan Sümer için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.
Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, Özkan Sümer'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.
TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?
Özkan Sümer, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.
Özkan Sümer'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor, Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.
Trabzonspor camiasının efsane isimlerinden Özkan Sümer'in bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görüyordu.
Öte yandan TFF, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak bütün maçlardan önce Özkan Sümer için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
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