22 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

Tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden Trabzonspor'un eski başkanı, teknik direktörü ve oyuncusu Özkan Sümer, son yolculuğuna uğurlandı. İşte Sümer'in cenaze töreninden görüntüler...

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 22.12.2020 Giriş Tarihi: 22.12.2020

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybeden 'un eski futbolcu, ve kulüp başkanlarından , uğurlandı.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

Türk futbolu ve 'un efsane ismi için Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camii'nde saat 14.00'te kılınan cenaze namazına Özkan Sümer'in ailesinin yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Gençlik ve Spor Eski Bakanı Faruk Nafız Özak, Trabzon İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Başkanı Ali Sürmen, Trabzonspor Yönetim Kurulu üyeleri, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri ile çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri katıldı.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

Pandemi nedeniyle tören düzenlenmezken, 'in cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Maçka'da aile kabristanlığında toprağa verildi.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

TRABZONSPOR'UN ESKİ BAŞKANLARINDAN ÖZKAN SÜMER KİMDİR?
, 20 Kasım 1940 tarihinde Trabzon'da doğmuştu. Bordo mavili camiada daha önce hem teknik direktörlük hem de başkanlık yapan Sümer, bir dönem Galatasaray'ın da teknik direktörlüğünü yapmıştı.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

'in çalıştırdığı takımlar arasında Konyaspor, Galatasaray, , Denizlispor, Malatyaspor, Samsunspor gibi takımlar da var.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

camiasının efsane isimlerinden 'in bir süredir Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde tedavi görüyordu.

Trabzonspor'un efsane isimlerinden Özkan Sümer'e veda edildi

Öte yandan TFF, 22-24 Aralık tarihleri arasında oynanacak bütün maçlardan önce için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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