18 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 7 yıl sonra aynı senaryo

7 yıl sonra aynı senaryo
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Giriş Tarihi: 18.12.2020

son 7 sezon içerisindeki en kısa kupa yolculuğunu yaşadı. Geçen sezon kupayı kazanan bordo-mavililer bu kulvarda 9 maç oynamıştı. Yarı finalde F.Bahçe'yi iki maçta da yenerek taraftarına çifte mutluluk yaşatan Fırtına, 2013-2014 sezonunun ardından 7 sezon sonra ilk maçında kupaya veda etti.

son 7 sezon içerisindeki en kısa kupa yolculuğunu yaşadı. Geçen sezon kupayı kazanan bordo-mavililer bu kulvarda 9 maç oynamıştı. Yarı finalde F.Bahçe'yi iki maçta da yenerek taraftarına çifte mutluluk yaşatan Fırtına, 2013-2014 sezonunun ardından 7 sezon sonra ilk maçında kupaya veda etti. Söz konusu sezona tek maçlık eleminasyon sistemine göre yapılan 4. turdan başlayan Karadeniz ekibi, Balıkerispor'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu.

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