Trabzonspor gözünü zirveye dikti! İşte Hatayspor maçı 11'i
Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor’un yenilmesi Hatayspor maçının önemini daha da artırdı. Abdullah Avcı “Sonuna kadar mücadele edin. Kazanırsak zirve ile makas iyice daralacak” dedi
Trabzonspor yenik duruma düştüğü maçta Çaykur Rizespor'u mağlup ederek moral bulmuştu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Alanyaspor'un kaybetmesiyle Fırtına'nın umutları da iyice arttı. Bordo-mavililer bugün konuk olacağı Hatayspor'u da devirerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralar ile makası daha da daraltmak istiyor. Abdullah Avcı da öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi. Usta çalıştırıcı "Skor ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edin. Kazanırsak şansımızı artırırız" diye konuştu.
MUHTEMEL 11'LER
HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabit, Ribeiro, Akintola, Traore, Aaron, Diouf
TRABZONSPOR: Uğurcan, Serken, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Baker, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny
Teknik direktör Avcı, Çaykur Rizespor maçını savaşarak kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Deneyimli teknik adam, Hatayspor deplasmanına da aynı 11'le çıkacak. Uğurcan'ı önünde Serkan, Edgar, Hugo, Marlon dörtlüsü yer alacak. Orta saha Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker'dan oluşacak. Fırtına, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ile hücumda gol arayacak. Avcı, Hatayspor'un güçlü oyun stili olan, dengeli bir takım olduğunu belirtti ve oyuncularını karşılaşmanın her anında dikkatli olmaları konusunda uyardı.
TARİHTE İLK
Süper Lig'in 14. haftasında. Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. İki takım tarihlerinde daha önce hiç karşı karşıya gelmediler. İki kulübün tarihlerindeki ilk randevusunun sonucu merak ediliyor.
ABDULLAH AVCI ILE KAYBETMEDI
Bordo-mavili ekip, Eddie Newton yönetiminde 4 yenilgi almıştı. Abdullah Avcı geldikten sonra Karadeniz temsilcisi 5 maçta 3 defa kazandı. 2 karşılaşma berabere bitti. Avcı ile Fırtına, Süper Lig'de hiç kaybetmedi.
A. ÖMÜR VE SALIH YOK
Trabzonspor bu karşılaşmada 2 eksik bulunuyor. Hastalıkları süren Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı maç kadrosunda yer almıyor.
İÇ SAHADA YENİLMEDİ
Hatayspor bu sezon sahasında çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Güney temsilcisi evinde oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet alırken, 2 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.
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