22 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor gözünü zirveye dikti! İşte Hatayspor maçı 11'i

Fırtına gözünü zirveye dikti! İşte Hatay maçı 11'i
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 22.12.2020

, ve ’un yenilmesi maçının önemini daha da artırdı. “Sonuna kadar mücadele edin. Kazanırsak zirve ile makas iyice daralacak” dedi

yenik duruma düştüğü maçta 'u mağlup ederek moral bulmuştu. , ve 'un kaybetmesiyle Fırtına'nın umutları da iyice arttı. Bordo-mavililer bugün konuk olacağı 'u da devirerek hem galibiyet serisi yakalamak hem de üst sıralar ile makası daha da daraltmak istiyor. da öğrencilerinden tam konsantrasyon istedi. Usta çalıştırıcı "Skor ne olursa olsun sonuna kadar mücadele edin. Kazanırsak şansımızı artırırız" diye konuştu.

MUHTEMEL 11'LER
HATAYSPOR: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Aabit, Ribeiro, Akintola, Traore, Aaron, Diouf

TRABZONSPOR: Uğurcan, Serken, Edgar, Hugo, Marlon, A. Parmak, Baker, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

Teknik direktör Avcı, Çaykur Rizespor maçını savaşarak kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Deneyimli teknik adam, Hatayspor deplasmanına da aynı 11'le çıkacak. Uğurcan'ı önünde Serkan, Edgar, Hugo, Marlon dörtlüsü yer alacak. Orta saha Abdulkadir Parmak, Flavio ve Baker'dan oluşacak. Fırtına, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny ile hücumda gol arayacak. Avcı, Hatayspor'un güçlü oyun stili olan, dengeli bir takım olduğunu belirtti ve oyuncularını karşılaşmanın her anında dikkatli olmaları konusunda uyardı.

TARİHTE İLK
'in 14. haftasında. Trabzonspor, Hatayspor'a konuk olacak. İki takım tarihlerinde daha önce hiç karşı karşıya gelmediler. İki kulübün tarihlerindeki ilk randevusunun sonucu merak ediliyor.

ABDULLAH AVCI ILE KAYBETMEDI
Bordo-mavili ekip, Eddie Newton yönetiminde 4 yenilgi almıştı. Abdullah Avcı geldikten sonra temsilcisi 5 maçta 3 defa kazandı. 2 karşılaşma berabere bitti. Avcı ile Fırtına, Süper Lig'de hiç kaybetmedi.

A. ÖMÜR VE SALIH YOK
Trabzonspor bu karşılaşmada 2 eksik bulunuyor. Hastalıkları süren Abdülkadir Ömür ve Salih Kavrazlı maç kadrosunda yer almıyor.

İÇ SAHADA YENİLMEDİ
Hatayspor bu sezon sahasında çıktığı hiçbir maçı kaybetmedi. Güney temsilcisi evinde oynadığı 6 mücadelede 4 galibiyet alırken, 2 defa sahadan beraberlikle ayrıldı.

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