Trabzonspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan Trabzonspor - Galatasaray maçının VAR hakemi Suat Arslanboğa oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri ve VAR hakemleri açıklandı. Derbi haftasında Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasının VAR hakemi Suat Arslanboğan oldu. İşte haftanın maçlarının hakemleri;





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