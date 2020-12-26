26 Aralık 2020, Cumartesi

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Trabzonspor Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu!

Derbinin VAR hakemi belli oldu!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 Giriş Tarihi: 26.12.2020

'in 15. haftasında oynanacak olan - maçının VAR hakemi Arslanboğa oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinde 'in 15. haftasında oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri ve VAR hakemleri açıklandı. haftasında - karşılaşmasının VAR hakemi Arslanboğan oldu. İşte haftanın maçlarının hakemleri;


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