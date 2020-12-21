21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Hatayspor Trabzonspor lig tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor!

Trabzonspor için kırılma maçı! Lig tarihinde ilk kez Hatayspor ile...
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

'in 14. haftasında , 'a konuk olacak. İki takımın Süper Lig tarihinde ilk kez rakip olacağı bu zorlu mücadele öncesi, karşılaşmaya dair detaylar...

ile tarihlerinde ilk kez 'de karşılaşacaklar. Hatay temsilcisi sahasında 6 maçtır kaybetmezken, bordo-mavililer ise dış sahada son 3 mücadelede yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor ile Hatayspor, Salı günü Atatürk Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak müsabakada karşı karşıya gelecekler. Abdulkadir Bitigen'in düdük çalacağı maçta Serkan Olguncan ve Mustafa Savranlar da yardımcı hakem olarak görev yapacak.

LİG TARİHİNDE İLK KEZ

Trabzonspor ve Hatayspor, lig tarihinde ilk defa birbirlerine rakip olacak. Bu sezon Süper Lig'e çıkan ve şimdiye kadar önemli işlere imza atan Hatayspor, 6 maçtır evinde kaybetmezken, kazanarak zirveye bir adım daha yaklaşmak isteyen bordo-mavililer ise 3 maçtır dış sahada yenilmiyor. Ev sahibi ekip, sahasında oynadığı son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, Karadeniz ekibi ise deplasmanda son 3 karşılaşmada 1 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Trabzonspor'un gözü zirvede! Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu

TRABZONSPOR İÇİN KIRILMA MAÇI

Yaşanan teknik direktör değişiminin ardından takımın başına geçen ile bordo-mavililer, ligde toparlanma sürecine girdi ve zirveye doğru tırmanışa geçti. Trabzonspor, Avcı ile birlikte ligde henüz maç kaybetmedi. Bordo-mavililerin, Hatayspor ile deplasmanda oynayacağı zorlu müsabaka, Karadeniz ekibi için kırılma maçlarından biri olma özelliğini taşıyor. 17 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor, rakibi karşısında alacağı 3 puanla, puanını 20'ye yükseltecek ve liderle arasındaki puan makasını bir adım daha kısaltacak.

AVCI, KAZANAN KADROYU BOZMAYACAK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Çaykur Rizespor maçında gelişim gösteren kadroyu Hatayspor maçında da sahaya sürmeyi planlıyor. Tedavileri devam eden Abdulkadir Ömür ve Salih Kavrazlı, Hatay kafilesinde yer alamayacak.

Bordo-mavililerin, yarınki karşılaşmaya şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar le, Vitor Hugo, Marlon - Lewis Baker, Abdulkadir Parmak, Flavio, Ekuban - Nwakaeme, Djaniny"

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