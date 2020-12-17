17 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 7 yolcu! Abdullah Avcı raporunu sunacak

Fırtına'da 7 yolcu! Avcı raporunu sunacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 17.12.2020

Ziraat Türkiye Kupası son 32 turunda Adana Demirspor'a penaltılar sonucu mağlup olan ve kupadan elenen Trabzonspor'da teknik direktör , kadroda düşünmediği 7 futbolcuyu yönetime sunacak. İşte o isimler...

Trabzonspor Teknik Direktörü , yönetime gidecek oyuncularla ilgili raporunu bugün sunacak.

Sabah'ın haberine göre, devre arasında değişime hazırlanan Avcı, genç oyuncuları oynatmak için de kadroda yer açmak istiyor.

Ayrıca devre arası takıma katılması muhtemel 4 takviyeye de yer bulmak isteyen tecrübeli çalıştırıcının, stoperdeki 4 yabancı oyucundan ikisinin gitmesine onay verdiği ifade edildi.

Gaston Campi ve Majid Hosseini için menajerleri şimdiden kulüp arayışına girerken, Ahmet Canbaz ve Salih Kavrazlı da kiralık gönderilecek.

Abdullah Avcı: Burası Trabzonspor rekabet ortamı olmalı haberin devamı

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