21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un gözü zirvede! Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu

Fırtına'nın gözü zirvede! Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Takımın başında 'nın getirilmesiyle birlikte büyük bir çıkış yakalayan , deneyimli teknik adamla ligde maç kaybetmedi. Yenilgiyi unutan bordo-mavililer, zirve yarışına ortak olmak istiyor.

Sezona Eddie Newton yönetiminde giren 7 haftada tam 4 defa sahayı mağlubiyet ile terk etmişti. Sadece zirve yarışından uzak kalmayan bordo-mavililer aynı zamanda küme düşme hattına da girmişti. Karadeniz ekibi de acil bir teknik. Direktör değişikliğiyle takımın başına 'yı getirmişti. Bu değişim meyvelerini çabuk verdi ve Fırtına yönünü yeniden zirveye kırdı. Başarılı çalıştırıcıyla 5 maça çıkan Trabzonspor bunların 3'ünü kazanmayı bildi. BB Erzurum, Ankaragücü ve 'u devirdi. ve ile de berabere kaldı.

GÖZÜ YÜKSEKLERDE
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde en büyük üzüntüyü Adana Demirspor'a yenilerek 'na veda etmesiyle yaşadı. Tek kulvar olarak elinde lig kalan Trabzonspor şimdi tüm gücüyle bu alana asılıyor. Teknik direktör Abdullah Avcı ve öğrencilerinin tek hedefi galibiyet serisi yakalayarak üst sıralardaki takımları yakalamak. Avcı, Newton döneminde açılan puan farkını devre arasına kadar mümkün olan en az seviyeye indirmek istiyor. Ardından da Ocak'taki takviyelerle şampiyonluk yarışına dahil olmayı planlıyor. Camia da Avcı'ya çok güveniyor.

KALEYİ KAPATTI
Teknik direktör Abdullah Avcı öncesinde Trabzonspor, Süper Lig'in en fazla gol yiyen takımıydı. Usta çalıştıcının göreve gelmesinin ardından ise Fırtına ligin en az gol yiyen ekibi oldu. Karadeniz takımı, son 5 maçta sadece 2 gol yedi.

(Fotomaç)

Avcı galibiyetin şifresini böyle verdi! haberin devamı

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