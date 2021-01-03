Abdullah Avcı: Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar
Trabzonspor'un Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Avcı, "Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar. Şimdi 3 gün sonra dinlenmeden nefes almadan bir müsabaka var. Onu kazanıp daha sonra bay geçeceğiz ve sonraki haftalara hazırlanacağız. " dedi.
İşte Abdullah Avcı'nın açıklamaları;
Var olan bir şeyi hissettik" diyerek sözlerine başlayan Abdullah Avcı, "İlk yarıyı tamamen çöpe attığımız bir durumdu. 2021'e galibiyetle başlamak çok güzel" dedi.
Sağlık sorunlarına vurgu yapan Avcı, "Dünyanın ve ülkemizin bugün devam eden bir sağlık sorunu var. Bu işte fedekârca hizmet eden sağlıkçıları tebrik etmek gerekiyor. Sizler de bizler de sahne alıyoruz. İnsanlar bu süreci izleyerek geçiriyorlar. Bir yandan Galatasaraylı Omar bir takım sıkıntılar yaşıyor ve biz bunu başka yere çekebiliyoruz. Biz bu oyunun içindeki aktörler dahil, kazanıp kaybediyoruz ama hayat devam ediyor. Bu oyuna lütfen destek olalım" diye konuştu.
İlk yarının istedikleri gibi geçmediğini vurgulayan Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "2. yarı beraber oynama, harkeket etme, daha fazla pozisyona girme, sahip olmayı oluşturduk. Pozisyon sayımız geldiğimiz günden bu yana rakibe pozisyon vermemiz azaldı. Savunmada daha iyiyiz. Her şeyin farkındayız. Oyuna, oyunu geliştiremye ihtiyacımız var. Yönetim kurulumuz, biz çalışmalar yapıyoruz. Trabzonspor her maça kazanmak için çıkar. Taraftarımız bize sahip çıksınlar. Onları seviyoruz. Trabzonspor zirveye oynamak için sahaya çıkar. Şimdi 3 gün sonra dinlenmeden nefes almadan bir müsabaka var. Onu kazanıp daha sonra bay geçeceğiz ve sonraki haftalara hazırlanacağız. Oyuncularımı özellikle 2. yarı için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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