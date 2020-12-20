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Trabzonspor Atakaş Hatayspor hazırlıklarına başladı

Fırtına hazırlıklarına başladı
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Giriş Tarihi: 20.12.2020

'in 14. haftasında ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör yönetiminde 'ndeki antrenmanda oyuncular, iki grup halinde çalıştı.

Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğer oyuncular ise dinamik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, ivmelenme, 5'e 2 çalışmaları gerçekleştirdi.

Dar alan oyunları ile devam eden antrenman, çift kale maçla son buldu.

, yarın yapacağı idmanla maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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