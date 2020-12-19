Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı galibiyetin şifresini böyle verdi! "Geldiğimden beri..."

Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçın ardından Fırtına'nın teknik direktörü Abdullah Avcı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, "Geldiğimden beri ne sıralamaya ne fikstüre bakıyorum, tespit ettiklerimiz üzerinden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

Süper Lig'in 13. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk ederken, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

"Geldiğimden beri ne sıralamaya ne fikstüre bakıyorum, tespit ettiklerimiz üzerinden çalışıyoruz. Bugün geldiğimden beri ilk kez geriye düştük ve maçı çevirdik. Bazen oyunun kalitesi bazen oyuncu kalitesi sonucu belirliyor. Devre arası kazanabileceğimizi biliyordum.

Eksiklerin dönmesi üretkenliğimizi artırdı. Devreye geride girerken de oyunumuz kazanabileceğimizi gösteriyordu. Kazandığımız için mutluyuz.

Ben hücum organizasyonu çalışmıyor değilim, çalışıyorum ama bazı gerçekler var. Oyun artık iki yönlü oynanıyor. Hepsi bir anda olacak bir şey değil, oyuncularımın isteği ve arzusu benim için değerliydi.

Salı günü bir maç daha var, hafta sonu bir daha var. Bu sene böyle, tüm dünyada böyle. Elimizden geleni yapacağız. Her takımın oyuncu kalitesi var. Bazen oyuncu bazen de oyun kalitesi sonucu belirliyor."

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