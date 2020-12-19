19 Aralık 2020, Cumartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı galibiyetin şifresini böyle verdi! "Geldiğimden beri..."

Avcı galibiyetin şifresini böyle verdi! Geldiğimden beri...
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında sahasında 'u ağırladı. Karşılaşmada 1-0 geriye düşen bordo-mavili ekip, ikinci yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı. Maçın ardından Fırtına'nın teknik direktörü basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Avcı, "Geldiğimden beri ne sıralamaya ne fikstüre bakıyorum, tespit ettiklerimiz üzerinden çalışıyoruz." ifadelerini kullandı. | Son dakika Trabzonspor (TS) haberleri

'in 13. haftasında Karadeniz derbisi heyecanı yaşandı. 'u konuk ederken, mücadeleyi 2-1 kazanmasını bildi.

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

İşte deneyimli teknik adamın o sözleri:

"Geldiğimden beri ne sıralamaya ne fikstüre bakıyorum, tespit ettiklerimiz üzerinden çalışıyoruz. Bugün geldiğimden beri ilk kez geriye düştük ve maçı çevirdik. Bazen oyunun kalitesi bazen oyuncu kalitesi sonucu belirliyor. Devre arası kazanabileceğimizi biliyordum.

Eksiklerin dönmesi üretkenliğimizi artırdı. Devreye geride girerken de oyunumuz kazanabileceğimizi gösteriyordu. Kazandığımız için mutluyuz.

Ben hücum organizasyonu çalışmıyor değilim, çalışıyorum ama bazı gerçekler var. Oyun artık iki yönlü oynanıyor. Hepsi bir anda olacak bir şey değil, oyuncularımın isteği ve arzusu benim için değerliydi.

Salı günü bir maç daha var, hafta sonu bir daha var. Bu sene böyle, tüm dünyada böyle. Elimizden geleni yapacağız. Her takımın oyuncu kalitesi var. Bazen oyuncu bazen de oyun kalitesi sonucu belirliyor."

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