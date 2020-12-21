Trabzonspor savunmayı sağlama aldı! Taraftarlardan övgü dolu sözler

Trabzonspor, Abdullah Avcı’nın gelişiyle defansını toparladı. Taraftarlar da Vitor Hugo ve Edgar ikilisine övgüler yağdırarak, “Gözümüz arkada değil” yorumunu yaptı.

Trabzonspor Abdullah Avcı'nın göreve gelmesiyle savunmada gözle görülür bir toparlama yaşadı. Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra stoper tandemi güven vermeye başladı. Bordo-Mavili taraftarlar Vitor Hugo ve Edgar'a övgüler yağdırarak, "Artık gözümüz arkada değil" yorumlarında bulunuyor. Avcı'nın da geldikten sonra çok fazla bozmadığı savunma ikilisinden oldukça memnun olduğu ve devre arasında bu bölgeye kesinlikle bir transfer yapmayı düşünmediği ifade edildi.

SADECE 2 GOL YEDİ

Süper Lig'de ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Karadeniz Fırtınası, son 5 haftada ise sadece 2 gol yedi.

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