21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor savunmayı sağlama aldı! Taraftarlardan övgü dolu sözler

Fırtına savunmayı sağlama aldı! Taraftarlardan övgü dolu sözler
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Trabzonspor, ’nın gelişiyle defansını toparladı. Taraftarlar da Vitor Hugo ve Edgar ikilisine övgüler yağdırarak, “Gözümüz arkada değil” yorumunu yaptı.

Trabzonspor 'nın göreve gelmesiyle savunmada gözle görülür bir toparlama yaşadı. Takvim'in haberine göre, Trabzonspor'da uzun bir aradan sonra stoper tandemi güven vermeye başladı. Bordo-Mavili taraftarlar Vitor Hugo ve Edgar'a övgüler yağdırarak, "Artık gözümüz arkada değil" yorumlarında bulunuyor. Avcı'nın da geldikten sonra çok fazla bozmadığı savunma ikilisinden oldukça memnun olduğu ve devre arasında bu bölgeye kesinlikle bir yapmayı düşünmediği ifade edildi.

SADECE 2 GOL YEDİ
Süper Lig'de ilk 8 haftada kalesinde 15 gol gören Fırtınası, son 5 haftada ise sadece 2 gol yedi.

Trabzonspor'da 3 isim yolcu haberin devamı

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