21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da 3 isim yolcu

Trabzonspor'da 3 isim yolcu
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Fırtına'da büyük umutlarla transfer edilen Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Plaza performans yetersizliği sebebiyle teknik direktör tarafından bırakılmıştı. Bordo-mavili idarecilerin, 3 oyuncuya ve menajerlerine "Kendinize kulüp bulun" dediği kaydedildi.

Fırtına'da büyük umutlarla transfer edilen Fousseini Diabate, Bilal Başacıkoğlu ve Plaza performans yetersizliği sebebiyle teknik direktör tarafından bırakılmıştı. Usta hoca, sezonun kalan bölümünde bu 3 isimle yendine çalışmak istemediğini de yönetime bildirmişti. Bordomavili idarecilerin, 3 oyuncuya ve menajerlerine "Kendinize kulüp bulun" dediği kaydedildi. Kiralık gelen Plaza'nın kontratı fesh edilecek. Bilal Başacıkoğlu da kendine Süper Lig'den kulüp bakmaya başladı. 1 milyon 570 bin euro'luk bonservisle kadroya katılan Diabate için de müşteri aranıyor.
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