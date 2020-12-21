21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Flavio: Savaşacağız

Flavio: Savaşacağız
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, 'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını ve daha fazlasını elde etmek için savaşacaklarını söyledi.

Brezilyalı orta saha oyuncusu Flavio, 'a karşı önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu "Önemli bir galibiyet elde ettik. İnanarak çalışmaya devam ediyoruz. Gelişen bir takımız. Daha fazlası için savaşmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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