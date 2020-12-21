21 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kale kapalı! Uğurcan...

Kale kapalı
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 21.12.2020 Giriş Tarihi: 21.12.2020

Süper Lig'in ilk 8 haftasında kalesinde 15 gol gören , yönetiminde çıktığı 5 maçta adeta kabuk değiştirdi

Çaykur Rizespor karşısında geriye düşmesine rağmen kazanarak bu sezon bir ilke imza atan, ilk kez penaltı kazanan , yönetiminde kalesini de gole kapattı. İlk 8 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililer, ligdeki son 5 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü.

3 MÜCADELEDE RAKİBE İZİN VERMEDİ

Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine birer gol şansı verdi. İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0,4 gol ortalamasıyla oynadı.

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