Trabzonspor'da kale kapalı! Uğurcan...
Süper Lig'in ilk 8 haftasında kalesinde 15 gol gören Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 5 maçta adeta kabuk değiştirdi
Çaykur Rizespor karşısında geriye düşmesine rağmen kazanarak bu sezon bir ilke imza atan, ilk kez penaltı kazanan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde kalesini de gole kapattı. İlk 8 haftada 15 gol yiyen bordo-mavililer, ligdeki son 5 karşılaşmada kalesinde sadece 2 gol gördü.
3 MÜCADELEDE RAKİBE İZİN VERMEDİ
Erzurumspor, Ankaragücü ve Kayserispor maçlarında gol yemeyen Trabzonspor, Sivasspor ve Çaykur Rizespor karşılaşmalarında rakiplerine birer gol şansı verdi. İlk 8 haftada maç başına 1,87 gol yiyen Karadeniz ekibi, son 5 haftada ise kalesinde maç başına 0,4 gol ortalamasıyla oynadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları