21 Aralık 2020, Pazartesi

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Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu: Abdullah Avcı kimi isterse alacağız

Abdullah Avcı kimi isterse alacağız
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Giriş Tarihi: 21.12.2020

Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, garanti verdi. Sağıroğlu yaptığı açıklamada, "Avcı bize listesini sunacak. Kulüp bütçesi doğrultusunda isteklerini yerine getireceğiz" dedi.

Trabzonspor'un galibiyeti camiayı mutlu ederken yine de eksikler göze çarptı. Özellikle hücum bölgesinde aksamalar sürüyor. Net bir santrforu bulunmayan Karadeniz temsilcisi öncelikle bu sorunu çözmeyi planlıyor. Teknik direktör da 4'ü mutlak en az 7 transfer yapmaları gerektiğini söylemişti. Bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu, teknik direktör Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarımıza başladık. O kimi isterse alacağız. Taraftarımız merak etmesin. Devre arasında gerkene tüm takviyeler yapılacak" ifadelerini kullandı. Sağıroğlu, kulüp bütçesi doğrultusunda büyük bir titizlikle transfer çalışmalarını yürüttüklerini ve doğru isimleri kadroya katacaklarını söyledi.

ZOR BİR DÖNEM
Ömer Sağıroğlu zorlu bir sezon yaşadıklarını söyledi. Sağıroğlu, "Hem sakatlıklar hem de koronavirüs sebebiyle sıkıntılar yaşıyoruz. Umarım bundan sonra daha sağlıklı bir kadro ile yolumuza devam ederiz" dedi.

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