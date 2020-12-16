Trabzonspor'da Edgar Ie'ye Saint-Etienne kancası! İşte istenen rakam
Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne, Trabzonspor forması giyen Portekizli stoper Edgar Ie için teklif yaptı. Bordo-mavililer ise Fransız ekibinin yaptığı teklifin 2 katını istedi. İşte detaylar...
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna kattığı Edgar Ie'ye Fransa'dan teklif var. Geldiği sezon Feyenoord'a kiralanan 26 yaşındaki stoper bu yıl kadroda tutuldu. Bordo-mavili ekibin tecrübeli savunmacısına teklifler de gelmeye başladı. Karadeniz ekibinin maçlarına scout ekibini yollayan Saint Etienne'in ilk teklifini sunduğu öğrenildi. Fransız temsilcisi, Edgar Ie için bordo-mavili kulübe 2 milyon euro önerdi. Trabzonspor, bu öneriyi düşük buldu. Başka Fransız kulüplerinin de radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için bu rakamın iki katını istedi.
FRANSA'YI İSTİYOR
Edgar Ie'nin de Fransa'dan gelen teklifler karşısında heyecanlandığı belirtildi. Tecrübeli stoper, Trabzonspor'u da memnun edecek bir teklif gelmesi halinde kariyerini Fransa'da sürdürmeyi planladığı öğrenildi.
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Edgar Ie, bordo-mavi formayla 12 maça çıktı. Golü veya asisti bulunmuyor.
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Edgar Ie, Trabzonspor kariyerinde henüz kart görmedi.
(Fotomaç)
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