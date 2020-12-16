16 Aralık 2020, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Edgar Ie'ye Saint-Etienne kancası! İşte istenen rakam

Edgar Ie'ye sürpriz talip! İşte istenen rakam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 16.12.2020

Ligue 1 ekiplerinden , forması giyen Portekizli stoper için teklif yaptı. Bordo-mavililer ise Fransız ekibinin yaptığı teklifin 2 katını istedi. İşte detaylar...

'un Yusuf Yazıcı transferinde Lille'den kadrosuna kattığı 'ye 'dan teklif var. Geldiği sezon Feyenoord'a kiralanan 26 yaşındaki stoper bu yıl kadroda tutuldu. Bordo-mavili ekibin tecrübeli savunmacısına teklifler de gelmeye başladı. ekibinin maçlarına scout ekibini yollayan Saint Etienne'in ilk teklifini sunduğu öğrenildi. Fransız temsilcisi, Edgar Ie için bordo-mavili kulübe 2 milyon euro önerdi. Trabzonspor, bu öneriyi düşük buldu. Başka Fransız kulüplerinin de radarında olan 26 yaşındaki oyuncu için bu rakamın iki katını istedi.

FRANSA'YI İSTİYOR

Edgar Ie'nin de Fransa'dan gelen teklifler karşısında heyecanlandığı belirtildi. Tecrübeli stoper, Trabzonspor'u da memnun edecek bir teklif gelmesi halinde kariyerini Fransa'da sürdürmeyi planladığı öğrenildi.

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Edgar Ie, bordo-mavi formayla 12 maça çıktı. Golü veya asisti bulunmuyor.

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Edgar Ie, Trabzonspor kariyerinde henüz kart görmedi.

(Fotomaç)

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