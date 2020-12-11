Kayseri seferi bugün

Bordo-mavililer bu akşam Kayseri'ye gidecek. Öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışma gerçekleştirilecek.

Bordo-mavililer bu akşam Kayseri'ye gidecek. Öncesinde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde son çalışma gerçekleştirilecek. Antrenmanın ardından kafile özel uçak ile Kayseri'ye giderek burada kalacağı otelde maç saatini beklemeye başlayacak.

3 EKSİKLE ÇALIŞTI

Fırtına, Kayseri maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana 3 isim katılmadı. Djaniny'nin sol kasığı, Nwakaeme'nin sağ arka adalesi ve Plaza'nın ise sol arka adalesindeki sakatlıklarından dolayı çalışmada yer almadığı bildirildi.

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