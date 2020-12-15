15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Son dakika: Trabzonspor'da 2 futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Trabzonspor'da 2 pozitif vaka!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 Giriş Tarihi: 15.12.2020

Son dakik haberi: 'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. İşte detaylar...

'da iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı. (A Spor)

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