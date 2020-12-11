11 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Pozitif vaka yok

Pozitif vaka yok
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

Trabzonspor'da Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Trabzonspor'da Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı. İdareciler, hem futbolcuların hem teknik heyetin hem de personelin verilen talimatlara uyması sonucu sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını dile getirdiler.

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