Pozitif vaka yok

Trabzonspor'da Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı.

Trabzonspor'da Covid-19 testlerinde pozitif vakaya rastlanmadı. İdareciler, hem futbolcuların hem teknik heyetin hem de personelin verilen talimatlara uyması sonucu sürecin en az hasarla atlatılmaya çalışıldığını dile getirdiler.

DİĞER