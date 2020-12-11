Trabzonspor Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Benik Afobe, antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. "Türkiye Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum." diyen yıldız futbolcu kendisinin Sörloth ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. İşte tüm sözleri ve detaylar...