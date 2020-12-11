11 Aralık 2020, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor Kayserispor maçına hazır

Trabzonspor Kayserispor maçına hazır
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Giriş Tarihi: 11.12.2020

'in 12. haftasında deplasmanına konuk olacak , karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçının hazırlıklarını tamamladı.

Bordo-mavili futbolcular, teknik direktör yönetiminde 'nde antrenman yaptı.

Trabzon kafilesinin, Hes Kablo Kayserispor maçı için saat 18.45'te 'ye ait özel uçakla 'ye gitmesi bekleniyor.

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