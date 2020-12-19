Süper Lig'in 13. haftasında Abullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ile lig'in zorlu ekibi Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde Trabzonspor ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı 19 Aralık Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

Çayur Rizespor: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, DONSAH, DOĞAN, MİCHALAK, BOLDRIN, FERNANDO, SKODA

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Akyazı Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

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