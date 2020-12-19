19 Aralık 2020, Cumartesi

SÜPER LİG

Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig

Trabzonspor - Rizespor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
SÜPER LİG
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 Giriş Tarihi: 19.12.2020

'in 13. haftasında Abullah Avcı yönetimindeki ile lig'in zorlu ekibi karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'de heyecan devam ediyor. 13. hafta mücalesinde ile Rizespor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Rizespor maçı Cumartesi günü saat 16:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: UĞURCAN, SERKAN, EDGAR, HUGO, MARLON, A.PARMAK, BAKER, YUSUF, EKUBAN, NWAKAEME, AFOBE

Çayur Rizespor: GÖKHAN, SELİM, EMİR, MERİAH, MELNJAK, DONSAH, DOĞAN, MİCHALAK, BOLDRIN, FERNANDO, SKODA

TRABZONSPOR - RİZESPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Süper Lig'in 13. haftasında 19 Aralık Cumartesi günü Akyazı Medical Park Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Ali Şansalan yönetecek.

Göztepe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG HABERLERİ
Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Göztepe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Göztepe - Hatayspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör