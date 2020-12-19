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Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!
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Giriş Tarihi: 19.12.2020

'un Nijeryalı hücum oyuncusu Nwakaeme'nin sakatlığı geçti. maçında sahada olacak. Yıldız ismin yokluğunda Fırtına onu çok aradı.

, Anthony Nwakaeme'ye kavuşuyor. ekibinde sakatlıklar nedeniyle sezona istediği gibi başlayamayan 31 yaşındaki oyuncu iyileşti. Takımla birlikte çalışmaya başlayan Nijeryalı futbolcu, Çaykur Rizespor mücadelesinde oynayabilecek seviyeye geldi. Yokluğunda Trabzonspor, 'de Sivasspor ve Kayserispor ile berabere kalmış, Türkiye Kupası'nda TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a elenmişti. Teknik direktör da tecrübeli oyuncusunun dönüşüne bir hayli sevindi. Nwakaeme'yi bugünkü karşılaşmada ilk 11'e koyacak. Onun yetenekli ayakları ve futbol zekası ile hücumdaki sorunları çözmesini bekliyor. (Fotomaç)
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