10 Aralık 2020, Perşembe

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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

Trabzonspor'un golcü futbolcusu Benik Afobe, antrenmandan önce açıklamalarda bulundu. "Türkiye Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum." diyen yıldız futbolcu kendisinin Sörloth ile kıyaslanmaması gerektiğini söyledi. İşte tüm sözleri ve detaylar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 18:04
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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

Trabzonsporlu futbolcu Benik Afobe, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde açıklamalarda bulundu.

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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

Türkiye liginin bilinenin aksine çok zorlu bir lig olduğunu ifade eden Afobe, "Türkiye Ligi'nin insanların düşündüklerinin aksine daha zorlu ve önemli bir lig olduğunu düşünüyorum.

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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

Hayat zaten adil değil, biz de futbolun adil olması için çalışıyoruz. Maçı hakemlere bırakmadan kendimiz kazanmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

"KULÜPTE HARİKA İNSANLAR VAR"

Trabzonspor'un sezon sonunda çok daha iyi bir noktada olacağını vurgulayan Afobe, "Kulüpte harika insanlar var, benim arkamda duruyor.

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Trabzonspor'un golcüsü Afobe'den Sörloth sözleri!

Şu ana kadar sadece 3 gole katkı sağlayabildim ama daha fazlasını yapabileceğini biliyorum. Daha yeni yeni takım arkadaşlarımla adapte oluyorum ama sezon sonu geldiği zaman farklı bir noktada olacağımıza inanıyorum" şeklinde konuştu.

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