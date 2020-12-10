Trabzonspor'da Ekuban Abdullah Avcı ile kendine geldi! Herkes onun ayağına bakıyor

Trabzonspor'da sakatlıklar ve Covid-19 sebebiyle geç form tutan Caleb Ekuban, Abdullah Avcı ile kendini buldu. Bordo-mavililer, son 3 haftada 2 gol atan Ganalı yıldızla Süper Lig'e dönüş yaptı.

Bordo-mavili ekibin hücumdaki en önemli silahlarından Caleb Ekuban bu sezona istediği başlangıcı yapamadı. Sakatlık sonrası koronavirüse yakalanınca ritim bulmadı. Abdullah Avcı ile yeniden kendine geldi. 3 haftada attığı 2 golle takımına 4 puan kazandırdı. Şimdi herkes onun ayağına bakıyor. İşte Ekuban'ın bu sezon şu ana kadar yaşadıkları...

İLK HAFTA SAKATLANDI

Caleb Ekuban, Beşiktaş ile oynanan sezonun ilk maçında sakatlık yaşadı. 2. hafta Denizlispor ve 3. hafta Yeni malatyaspor maçlarını kaçırdı.

COVID'E YAKALANDI

4. hafta Gaziantep maçında oynayan Ekuban ardından Gana Milli Takımına katıldı. Kamp dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan yıldız isim bu defa da 2 hattalık karantinaya girdi.

3 HAFTA YOKTU

Covid-19 testi pozitif çıktığı için izole yaşayan Ekuban 3 maç daha kaçırdı. Başakşehir, Kasımpaşa ve Fenerbahçe mücadelelerinde oynayamadı.

MÜTHİŞ DÖNDÜ

Ekuban sahalara 9. hafta Alanyaspor maçıyla döndü. 10. hafta Erzurum ağlarını sarstı. Ankaragücü'nü pas geçtikten sonra Sivasspor filelerini de havalandırdı.

87 METRELİK DEPAR

Caleb Ekuban, Sivasspor'a attığı gold adeta kanatlanıp uçtu. Ganalı yıldız kendi başlattığı atağı golle sonuçlandırmıştı. 11 saniyede 87 metre koşu yaptı.

(Fotomaç)

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