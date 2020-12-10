Trabzonspor'da yıldızlara zam

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gittikleri öğrenildi.

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gittikleri öğrenildi. Uğurcan'ın 3.5 milyon TL'lik ücretinin 9.5 milyon TL'ye yükseltildiği belirtildi. 4 milyon TL alan A. Ömür'e de Uğurcan gibi 9.5 milyon TL ödenecek. 3 milyon TL alan A.Parmak'ın maaşı da 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

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