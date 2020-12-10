10 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da yıldızlara zam

Yıldızlara zam
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

'un Uğurcan Çakır, ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gittikleri öğrenildi.

'un Uğurcan Çakır, ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gittikleri öğrenildi. Uğurcan'ın 3.5 milyon TL'lik ücretinin 9.5 milyon TL'ye yükseltildiği belirtildi. 4 milyon TL alan A. Ömür'e de Uğurcan gibi 9.5 milyon TL ödenecek. 3 milyon TL alan A.Parmak'ın maaşı da 5 milyon TL'ye çıkarıldı.

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