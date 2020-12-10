10 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Marlon: İyi şeyler olacak

Marlon: İyi şeyler olacak
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Brezilyalı sol bek Marlon, mücadelesinde kaybettikleri 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Marlon "İnanıyorum ki iyi şeyler olacak. Sıkı duruyoruz ve her zaman takım çalışmasına inanıyoruz" dedi

Brezilyalı sol bek Marlon, mücadelesinde kaybettikleri 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Marlon "İnanıyorum ki iyi şeyler olacak. Sıkı duruyoruz ve her zaman takım çalışmasına inanıyoruz" dedi. 23 yaşındaki oyuncu, Sivas maçında 74 defa topla buluştu. 6 top çaldı, 2 defa adam geçti.

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