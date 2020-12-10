Trabzonspor'da Diabate göze girdi

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan Fousseini Diabate güçlendikçe oyunu da gelişiyor. Sivasspor mücadelesinin son 25 dakikasında şans bulan tecrübeli kanat oyuncusunun yükselen performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti.

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan Fousseini Diabate güçlendikçe oyunu da gelişiyor. Sivasspor mücadelesinin son 25 dakikasında şans bulan tecrübeli kanat oyuncusunun yükselen performansı teknik direktör Abdullah Avcı'yı memnun etti. Usta hoca "Doğrular mesajlar verdi" dediği Diabate'ye önümüzdeki haftalarda daha fazla süre tanıyacak.

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