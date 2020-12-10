10 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da Diabate göze girdi

Diabate göze girdi
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan Fousseini Diabate güçlendikçe oyunu da gelişiyor. mücadelesinin son 25 dakikasında şans bulan tecrübeli kanat oyuncusunun yükselen performansı teknik direktör 'yı memnun etti.

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan Fousseini Diabate güçlendikçe oyunu da gelişiyor. mücadelesinin son 25 dakikasında şans bulan tecrübeli kanat oyuncusunun yükselen performansı teknik direktör 'yı memnun etti. Usta hoca "Doğrular mesajlar verdi" dediği Diabate'ye önümüzdeki haftalarda daha fazla süre tanıyacak.

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