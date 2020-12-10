Fransa'da Trabzonspor çılgınlığı! 5 isme talip oldular
Fransız kulüpleri, Trabzonspor'un eski yıldızları Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille forması altında gösterdikleri etkili performansın ardından Karadeniz ekibinde forma giyen 5 isme talip oldu. İşte detaylar...
Trabzonspor'un eski iki oyuncusu Lille'de golleri sıraladıkça Fransız kulüpleri bordo- mavili kulübün önünde sıra oluyor. Yusuf Yazıcı ve Burak Yılmaz'ın performansları sayesinde scoutlar, Karadeniz ekibinin maçlarına abone oldular. Peki hangi takım, hangi oyuncuları istiyor?
Abdülkadir Ömür: Lyon ve Lille peşinde. Sakatlıklar onu en parlak olduğu dönemden geri götürse de yüksek potansiyeli cezbediyor. İki ekip de resmi teklif için en doğru zamanı kolluyor.
Edgar IE: Yusuf transferinde Lille'den gelen Edgar, Saint Etienne'nin yakın takibinde. Yeşiller, Edgar için 2 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fırtına bu rakamı düşük buluyor.
Uğurcan Çakır: Avrupa'nın en gözde kalecilerinden biri. Pandemi sebebiyle yüksek teklif almadı ancak yakın gelecekte 20 milyon euro'lara gidebilir. Rennes onu kardosunda görmek istiyor.
Ekuban: Ganalı yıldız yaşı, güçlü fiziği ve deparlarıyla Fransa'nın önemli ekibi Marsilya'nın gündemine girdi. Trabzonspor 1 milyon euro'ya aldığı oyuncusundan 8 milyon euro bekliyor.
Serkan Asan: 20 yaşındaki sağ bek Lille'in listesinde. Zeki Çelik yüksek rakamlara satılırsa Lille de Serkan Asan için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Onun hakkında da raporlar hazırlanıyor.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları