10 Aralık 2020, Perşembe

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Fransa'da Trabzonspor çılgınlığı! 5 isme talip oldular

Fransa'da Trabzonspor çılgınlığı! 5 isme talip oldular
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Giriş Tarihi: 10.12.2020

kulüpleri, 'un eski yıldızları ve 'nın Lille forması altında gösterdikleri etkili performansın ardından ekibinde forma giyen 5 isme talip oldu. İşte detaylar...

'un eski iki oyuncusu Lille'de golleri sıraladıkça kulüpleri bordo- mavili kulübün önünde sıra oluyor. ve 'ın performansları sayesinde scoutlar, ekibinin maçlarına abone oldular. Peki hangi takım, hangi oyuncuları istiyor?

Abdülkadir Ömür: Lyon ve Lille peşinde. Sakatlıklar onu en parlak olduğu dönemden geri götürse de yüksek potansiyeli cezbediyor. İki ekip de resmi teklif için en doğru zamanı kolluyor.

Edgar IE: Yusuf transferinde Lille'den gelen Edgar, 'nin yakın takibinde. Yeşiller, Edgar için 2 milyon euro'yu gözden çıkarmış durumda. Fırtına bu rakamı düşük buluyor.

Uğurcan Çakır: Avrupa'nın en gözde kalecilerinden biri. Pandemi sebebiyle yüksek teklif almadı ancak yakın gelecekte 20 milyon euro'lara gidebilir. Rennes onu kardosunda görmek istiyor.

Ekuban: Ganalı yıldız yaşı, güçlü fiziği ve deparlarıyla 'nın önemli ekibi Marsilya'nın gündemine girdi. Trabzonspor 1 milyon euro'ya aldığı oyuncusundan 8 milyon euro bekliyor.

Serkan Asan: 20 yaşındaki sağ bek Lille'in listesinde. Zeki Çelik yüksek rakamlara satılırsa Lille de için Trabzonspor'un kapısını çalacak. Onun hakkında da raporlar hazırlanıyor.

(Fotomaç)

1 numaraya genç takviye haberin devamı

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