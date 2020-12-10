10 Aralık 2020, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da kaleye genç takviye

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Giriş Tarihi: 10.12.2020

Altyapıdan yetişen ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 17 yaşındaki eldiven törene annesi ve babasıyla katıldı. Hakan şu anda Karadeniz ekibinin U-19 takımının kalesini koruyor.

Alt yapıdan yetişen ile 3 yıllık sözleşme imzalandı. 17 yaşındaki eldiven törene annesi ve babasıyla katıldı. Hakan şu anda Karadeniz ekibinin U-19 takımının kalesini koruyor. 2003 doğumlu file bekçisi zaman zaman A Takım antrenmanlarına da dahil ediliyor. Hakan gelecekte 'un kalesini korumak istediğini söyledi.

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