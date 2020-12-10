Trabzonspor'da Abdullah Avcı Mahmut Tekdemir'i istedi!
Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.
Trabzonspor'u devraldıktan sonra önceliği savunmaya veren Abdullah Avcı beklenenden çabuk verim almıştı. Ancak takımın hücuma çıkışlarında hala ciddi sorunlar var. Mevcut orta saha oyuncularıyla şu ana kadar bu sorunu aşamayan deneyimli teknik adamın transferde ilk istediği isim Mahmut Tekdemir. Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisini 'tutkal' görevi görmesi için istiyor. Mahmut'un etrafında tüm takım, tek bir parça gibi hareket edecek. Avcı, yıllarca birlikte çalıştığı Mahmut'un alınması halinde uyum sorunu yaşanmayacağını da iletti.
SAHADA YAŞ OYNAMAZ
Mahmut Tekdemir'in Ocak yında 33 yaşına basacak olması bazı yöneticileri tedirgin etse de Abdullah Avcı'nın sözleri bu endişeleri de bitirdi. Usta hoca "Sahada yaş değil, iyi olan oynar. Mahmut da oyunun iki yönünde de etkili. Hücumda çok iyi pas istasyonu oluyor, savunmada açıkları kapatıyor" sözleriyle eski oyuncusunun alınması halinde çok faydalı olacağını belirtti. Başakşehir kaptanı Mahmut da kariyerinin son dönemine yaklaşırken, büyük bir takıma imza atma şansını kaçırmak istemiyor. Görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.
2024'TE BİTİYOR
Mahmut Tekdemir'in Başakşehir ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Tecrübeli ismin yeniden Abdullah Avcı ile çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.
(Fotomaç)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları