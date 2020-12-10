Ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisi Mahmut Tekdemir'i takımda görmek istediğini yönetime bildirdi.

Trabzonspor'u devraldıktan sonra önceliği savunmaya veren Abdullah Avcı beklenenden çabuk verim almıştı. Ancak takımın hücuma çıkışlarında hala ciddi sorunlar var. Mevcut orta saha oyuncularıyla şu ana kadar bu sorunu aşamayan deneyimli teknik adamın transferde ilk istediği isim Mahmut Tekdemir. Avcı, Başakşehir'den eski öğrencisini 'tutkal' görevi görmesi için istiyor. Mahmut'un etrafında tüm takım, tek bir parça gibi hareket edecek. Avcı, yıllarca birlikte çalıştığı Mahmut'un alınması halinde uyum sorunu yaşanmayacağını da iletti.

SAHADA YAŞ OYNAMAZ

Mahmut Tekdemir'in Ocak yında 33 yaşına basacak olması bazı yöneticileri tedirgin etse de Abdullah Avcı'nın sözleri bu endişeleri de bitirdi. Usta hoca "Sahada yaş değil, iyi olan oynar. Mahmut da oyunun iki yönünde de etkili. Hücumda çok iyi pas istasyonu oluyor, savunmada açıkları kapatıyor" sözleriyle eski oyuncusunun alınması halinde çok faydalı olacağını belirtti. Başakşehir kaptanı Mahmut da kariyerinin son dönemine yaklaşırken, büyük bir takıma imza atma şansını kaçırmak istemiyor. Görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.

2024'TE BİTİYOR

Mahmut Tekdemir'in Başakşehir ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor. Tecrübeli ismin yeniden Abdullah Avcı ile çalışmaya sıcak baktığı belirtildi.

(Fotomaç)





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