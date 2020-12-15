15 Aralık 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalmak istemeyen bordo-mavililerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gündeme bir isim daha geldi. Bordo-mavililer Bodo Glimt forması giyen Zinckernagel'in ardından bir Danimarkalı için daha devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 15.12.2020

Ara dönemi için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten devi, hücum hattına takviye için harekete geçmiş durumda.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Fotomaç, Fırtına'nın Glimt ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Philip Zinckernagel ile görüşmelere başladığını dün tüm 'ye duyurmuştu.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı. Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI

Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan 'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, Fotomaç'a açıklama yaparak, devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, 'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER

Norveç'te FK formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.

Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur" yorumu yapıyor.

Fotomaç

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