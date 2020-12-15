Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking
Son dakika Trabzonspor haberi: Süper Lig'de şampiyonluk yarışının uzağında kalmak istemeyen bordo-mavililerde flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Transfer çalışmalarına hız veren Trabzonspor'da gündeme bir isim daha geldi. Bordo-mavililer Bodo Glimt forması giyen Zinckernagel'in ardından bir Danimarkalı için daha devreye girdi. İşte o isim ve tüm detaylar...
Ara transfer dönemi Trabzonspor için çok hareketli geçecek. Savunmadaki sorunlarını önemli oranda düzelten Karadeniz devi, hücum hattına takviye için harekete geçmiş durumda.
Hedefte ise Norveç Ligi'ni şampiyon bitiren Bodo Glimt takımının iki Danimarkalı futbolcusu var. Fotomaç, Fırtına'nın Glimt ile sözleşmesi bu ay sonunda bitecek olan 25 yaşındaki hücum oyuncusu Philip Zinckernagel ile görüşmelere başladığını dün tüm Türkiye'ye duyurmuştu.
Bordo-mavililerin, aynı takımda forma giyen Kasper Junker ile de ilgilenmeye başladığı ortaya çıktı. Zinckernagel gibi Danimarkalı olan 26 yaşındaki forvetin kulübü ile sözleşmesi ise bir sezon sonra sona erecek
İSTATİSTİKLERİ PARÇALADI
Bu nedenle kulübüne de teklif yapmayı planlayan Trabzonspor'un kurmayları, oyuncunun menajeriyle ilk teması gerçekleştirdi.
1.86 boyundaki golcünün menajeri Christian Bysted Christensen, Fotomaç'a açıklama yaparak, Karadeniz devinin ilgisini doğruladı ve "Sadece Trabzonspor değil birçok Türk takımının ilgisinin olduğunu söyleyebilirim.
Gelişmeleri birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı. Bu sezon 27 maçta 26 gol atan ve 10 da asist yaparak istatistikleri parçalayan Junker'e bordo-mavili taraftarlar da sosyal medyadan, Trabzonspor'a gelmesi için mesaj yağdırıyor. Tecrübeli futbolcunun taraftarın bu ilgisinden oldukça memnun kaldığı dile getiriliyor.
KUZEYİN YENİ KRALI JUNKER
Norveç'te FK Bodo Glimt formasını giyen 26 yaşında 1.86 boyundaki Junker, hava toplarındaki üstünlüğü ile tanınıyor.
Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Trabzonspor Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur" yorumu yapıyor.
Fotomaç
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