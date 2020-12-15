Trabzonspor'a 2 Danimarkalı yıldız! Kod adı Viking

Danimarkalı forvet için, "Müthiş bir yetenek ancak kendini ispatlayacağı bir takımın formasını giymesi gerekiyor. Trabzonspor Junker için en doğru seçenek. Eğer böyle bir şans yakalarsa Sörloth etkisi yaratır. Taraftara Sörloth'u unutur" yorumu yapıyor.

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