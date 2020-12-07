07 Aralık 2020, Pazartesi

TRABZONSPOR

Trabzonspor 1-1 Sivasspor | MAÇ SONUCU - ÖZET

Fırtına Sivas'a takıldı!
TRABZONSPOR
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'in 11. haftasında , sahasında 'u konuk etti. 'nde oynanan zorlu karşılaşma 1-1 berabere bitti. Fırtına'da ile ilk puan kaybı yaşandı.

'de 11. haftanın kapanış maçında ile kozlarını paylaştı. 'nde oynanan ve BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibinin golü 45. dakikada Caleb Ekuban'dan gelirken Sivasspor'un golünü 76. dakikada Hakan Arslan attı.

Bu sonuçla Trabzonspor'un puanı 13 olurken, Sivasspor 10 puana ulaştı.

AVCI İLE İLK KAYIP!
Trabzonspor'da ile ilk puan kaybı yaşandı. Takımın başında ilk 2 haftayı galibiyetle kapatan Avcı, Sivasspor karşısındaki 1-1'lik beraberlikle ilk kez takıldı.

Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son oynanan MKE Ankaragücü maçına göre Demir Grup Sivasspor karşısında ilk 11'de iki değişikliğe gitti. Avcı, savunmada cezalı Pereira'nın yerine Serkan'a, hücum hattında da sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin yerine Bilal'e görev verdi.

PLAZA 4 MAÇ SONRA KADRODA
Trabzonspor'da sezon başında kiralık olarak kadroya katılan ve şuana kadar sadece 1 maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu. Son olarak ligin 6'ncı haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosunda kendine yer bulan genç oyuncuyu teknik direktör Abdullah Avcı Djaniny ile Nwakaeme'nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti. Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme'nin yanı sıra cezalı Pereira, Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ile Arda Akbulut kadroda yer almadı.

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (11. hafta)

BİLAL İLK KEZ
Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup Sivasspor maçıyla birlikte bordo-mavili forma ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11'de çıktı. 2019-20 sezonunun devre arasında Trabzonspor'a transfer olan ve söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan, Türkiye Kupası'nda da 1'i 11'de olmak üzere 5 maçta forma giyen Bilal, bu sezon ise bordo-mavili takımda 4 lig maçında 43 dakika süre aldı ve söz konusu karşılaşmalarda sonradan oyuna dahil oldu. Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.

SAINT ETIENNE VE LYON YETKİLİLERİ DE İZLEDİ
Trabzonspor'un Sivassopr ile oynadığı maçı iki Fransız kulübü Saint Etienne ve Lyon kulüplerinin yetkilileri de yakından takip etti. Lyon kulübünün Abdülkadir Ömür ile Uğurcan'ı takip ettiği öğrenilirken Saint Etienne kulübünün ise savunma oyuncusu Edgar Ie'yi izlediği öğrenildi.

SİVASSPOR'DA ÇALIMBAY'IN YOKLUĞUNDA SAHAYA YARDIMCISI ÇIKTI
Trabzon deplasmanına eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla gelen Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör 'ın yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.

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