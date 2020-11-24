24 Kasım 2020, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor yerel gazetelerinde galibiyet coşkusu

Trabzonspor yerel gazetelerinde galibiyet coşkusu
TRABZONSPOR
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Giriş Tarihi: 24.11.2020

gazeteler, Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde ' mevsimi başladı' başlıklarına yer verdi. Kuzey Ekspres "Av mevsimi başladı", Taka "Avcı'dan sihirli dokunuş!", Günebakış "Hayata dönüş", Sonnokta ise "Yağmur adam", "Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, 'u ipten aldı" başlıklarını attı.

gazeteler, Erzurumspor galibiyeti sonrası manşetlerde ' mevsimi başladı' başlıklarına yer verdi. Kuzey Ekspres "Av mevsimi başladı", Taka "Avcı'dan sihirli dokunuş!", Günebakış "Hayata dönüş", Sonnokta ise "Yağmur adam", "Ekuban Fırtınalı bir akşamda sahneye çıktı, 'u ipten aldı" başlıklarını attı.

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